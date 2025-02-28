Названа зарплата, нужная для пенсии от 50 тыс. рублей

«В 2025 году размер пенсии напрямую зависит от уровня официальной зарплаты, с которой работодатель отчисляет взносы в Социальный фонд. Чем выше зарплата, тем больше пенсионных баллов накапливается, а значит, и лучше будущая пенсия. Максимум, который можно набрать за год — 10 баллов. Для этого нужно, чтобы ваш суммарный годовой доход был 2,76 млн рублей, то есть в месяц достаточно получать 230 тыс. рублей до вычета налогов. 10 баллов нужно набирать 35 лет», — отметил депутат.