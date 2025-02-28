Назад в Америку: почему Трампа интересует российская нефть

Хотя США сейчас активно экспортируют нефть за рубеж, добыча в полной мере не закрывает потребностей страны (13,3 млн баррелей в сутки против 18,5 млн баррелей). Импорт по-прежнему важен, хотя он и уменьшился в размерах по сравнению с нулевыми годами. Крупнейшим поставщиком была и остается Канада (около 50% всего импорта). Вместе с тем, если брать период до 2022 года, роль России была довольно значимой. Более того, с начала 2000-х годов она год за годом только увеличивалась. Если в 2000 году она составляла менее 1%, то в 2021 году вплотную приблизилась к 8%.