МВФ достиг соглашения с Киевом о выплате нового транша

«МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (SLA) по седьмому пересмотру четырехлетней программы EFF на сумму 15,5 миллиардов долларов США. При условии одобрения Исполнительным советом МВФ и в соответствии с потребностями платежного баланса, Украина, как ожидается, получит около 0,4 млрд долларов США, в результате чего общий объем выплат по программе составит 10,1 миллиарда долларов США», — говорится в заявлении фонда.
На прошлой недели миссия МВФ начала переговоры в Киеве относительно седьмого пересмотра в рамках EFF. Как анонсировала 6 февраля директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, фонд выделит Украине 900 миллионов долларов после следующего пересмотра кредитной программы.
В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов