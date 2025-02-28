Москва и Анкара обсудили вопросы поставок энергоресурсов в Турцию

«Стороны обсудили дальнейшее инвестиционное взаимодействие в области ТЭК, вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и увеличения доли взаиморасчетов в национальных валютах, а также ход строительства АЭС “Аккую”, четыре энергоблока которой планируется возвести в Турецкой Республике до 2028 года», — сообщило правительство по итогам встречи.