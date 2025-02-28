Многие брокеры не успели подготовиться к торгам в выходные на Мосбирже

На первых торгах в выходные дни, которые Московская биржа (MOEX) запускает с 1 марта в экспериментальном режиме, будет отсутствовать ряд крупных брокеров, пишет «Коммерсантъ». Профучастники объяснили отсутствие подключения в том числе и тем, что из-за сжатых сроков запуска экспериментального режима они не успевают подготовить свою инфраструктуру.
Согласно опросу издания, по разным причинам не подключатся «Солид Брокер», «Го Инвест», «Цифра брокер» и еще одна крупная брокерская компания. По словам заместителя гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, все произошло довольно скоротечно и неожиданно для многих профучастников, поэтому кто-то может не успеть подготовить свои внутренние системы для проведения торгов в выходные дни.
«Мы готовились к запуску торгов летом», — пояснил главный операционный директор «Го Инвеста» Сергей Рыбаков. В «Солид Брокере» указали, что для организации торгов в нерабочее время брокерам придется полностью пересматривать штатное расписание и режим работы, увеличивать фонд оплаты труда (ФОТ) на дополнительные часы и оптимизировать нагрузку на оборудование.
Директор УК «Ингосстрах-Инвестиции» Роман Семенихин в интервью на телеканале РБК сообщил, что компания изучает вопрос, но не будет участвовать в торгах 1 марта. Он также отметил, что такие торги могут быть интересны в первую очередь частным инвесторам, которым физически не хватает времени торговать в официальные рабочие дни.
В пресс-службе ВТБ сообщили «РБК Инвестициям», что брокер ВТБ сам запустил торги в выходные дни в прошлом году, поскольку в компании увидели интерес к такому сервису — инвесторы заходили в приложение и проверяют портфель даже в субботу и воскресенье. «Очевидно, что если им дать возможность совершать сделки вне рабочего времени, это будет востребовано, поэтому мы планируем им ее предоставить, в том числе подключившись к торгам выходного дня на Мосбирже. В ближайшие выходные планируем протестировать сервис, уже после чего предоставить его клиентам», — сообщила пресс-служба ВТБ.
«Финам», Альфа-Банк и БКС уже готовы предоставить доступ клиентам к торгах в выходные. В «СберИнвестициях» сообщили, что находятся «на финальной стадии подготовки к биржевым торгам в нерабочие дни».
С 1 марта на рынке акций Московской биржи начнутся торги выходного дня в экспериментальном режиме. Он предполагает поэтапное подключение участников рынка по мере их готовности и ограниченный список инструментов. Торги будут проходить в рамках дополнительной сессии выходного дня, которая станет частью торгового дня, следующего за выходными.
На первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. Общее количество бумаг, с которыми можно совершать сделки в ходе торгов в выходные дни, — 53 акции. В дальнейшем биржа планирует расширить список ценных бумаг, доступных в выходные.
Торги в основном режиме (Т+) в субботу, 1 марта, начнутся с аукциона открытия, который будет идти с 14:00 по 14:10 мск. С 14:10 мск начнется торговый период, который закончится в 19:00 мск.
В воскресенье, 2 марта, аукцион открытия начнется в 09:50 мск, а торговый период продлится с 10:00 по 19:00 мск. Расчеты по сделкам в выходные будут осуществляться в первый рабочий день после праздников или выходных. Таким образом, расчеты по сделкам, заключенным в субботу и воскресенье, пройдут во вторник, 4 марта.
Мосбиржа планирует запустить торги по выходным в полноценном режиме в июле 2025 года, сообщил «РБК Инвестициям» представитель Мосбиржи. «Концепция, которую мы представили участникам рынка в четвертом квартале 2024 года, также предполагает допуск к торгам выходного дня паевых инвестфондов и инструментов срочного рынка. Планируется, что они будут добавлены к торгам в выходные в начале третьего квартала. Пока предварительная дата — 5 июля 2025 года», — сказал он.
Мосбиржа заявила о готовности запустить торги в выходные дни в июне 2024 года. Управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень в интервью РБК на форуме ПМЭФ-2024 рассказал, что также обсуждается возможность введения круглосуточных торгов, однако уже после запуска торгов в выходные.