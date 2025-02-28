Многие брокеры не успели подготовиться к торгам в выходные на Мосбирже

В пресс-службе ВТБ сообщили «РБК Инвестициям», что брокер ВТБ сам запустил торги в выходные дни в прошлом году, поскольку в компании увидели интерес к такому сервису — инвесторы заходили в приложение и проверяют портфель даже в субботу и воскресенье. «Очевидно, что если им дать возможность совершать сделки вне рабочего времени, это будет востребовано, поэтому мы планируем им ее предоставить, в том числе подключившись к торгам выходного дня на Мосбирже. В ближайшие выходные планируем протестировать сервис, уже после чего предоставить его клиентам», — сообщила пресс-служба ВТБ.