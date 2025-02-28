ЦБ объяснил, почему в России не будут выпускать пластиковые купюры

«Таких планов нет, и вот почему. Использование пластиковых банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом климате, так как пластик не намокает и не впитывает грязь», — говорится в ответе регулятора на вопрос, планируется ли в России выпуск пластиковых купюр.