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ЦБ объяснил, почему в России не будут выпускать пластиковые купюры

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Выпуск пластиковых купюр в России не планируется, потому что использование таких банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом климате, так как пластик не намокает и не впитывает грязь, а бумажные лучше выдерживают низкие температуры, рассказал Банк России в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Таких планов нет, и вот почему. Использование пластиковых банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом климате, так как пластик не намокает и не впитывает грязь», — говорится в ответе регулятора на вопрос, планируется ли в России выпуск пластиковых купюр.

Также в сообщении отмечается, что бумажные банкноты лучше, чем пластиковые, выдерживают низкие, в том числе отрицательные, температуры.

«Кроме того, защитный комплекс банкнот, изготовленных на бумажной и пластиковой основах, различается. Так, в “пластик” не могут быть включены такие элементы, как водяной знак, защитная нить и защитные волокна, которые традиционно являются признаками подлинности банкнот Банка России», — пояснил регулятор.

Вместе с тем в ЦБ подчеркнули, что для увеличения срока службы бумажных денег при их изготовлении используются полимерные пропитки и лаковое покрытие.