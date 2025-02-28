ЦБ объяснил, почему в России не будут выпускать пластиковые купюры

«Таких планов нет, и вот почему. Использование пластиковых банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом климате, так как пластик не намокает и не впитывает грязь», — говорится в ответе регулятора на вопрос, планируется ли в России выпуск пластиковых купюр.
Также в сообщении отмечается, что бумажные банкноты лучше, чем пластиковые, выдерживают низкие, в том числе отрицательные, температуры.
«Кроме того, защитный комплекс банкнот, изготовленных на бумажной и пластиковой основах, различается. Так, в “пластик” не могут быть включены такие элементы, как водяной знак, защитная нить и защитные волокна, которые традиционно являются признаками подлинности банкнот Банка России», — пояснил регулятор.
Вместе с тем в ЦБ подчеркнули, что для увеличения срока службы бумажных денег при их изготовлении используются полимерные пропитки и лаковое покрытие.