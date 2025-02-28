Азиатская страна решила построить самый длинный газопровод

По данным Kpler, в феврале 2025 года Индия довела закупки российской нефти до самого низкого уровня с января 2023 года. Тенденция свидетельствует об эффективности американских санкций, нацеленных на нарушение цепочек поставок. Кроме того, есть прогнозы, что в ближайшие два месяца Индия еще сильнее сократит импорт нефти из России. Одна из причин этого — резкое сокращение доступного флота.