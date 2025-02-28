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Акции «Аэрофлота» подскочили после предложения МИДа вернуть рейсы в США

На переговорах в Стамбуле представители России и США обсуждали в том числе возможность восстановления прямого авиасообщения между двумя странами.

Источник: РИА "Новости"

Котировки «Аэрофлота» на пике в 13:41 мск выросли на 3,13%, до ₽73,75. К 13:50 мск рост замедлился до 2,16%, цена бумаг откатилась к ₽73,06. До этого акции были в умеренном минусе.

МИД России сообщил, что на переговорах в Стамбуле американской стороне было предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между двумя странами.

«Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран. В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», — сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что на переговорах также затрагивались вопросы, связанные с возвращением российской стороне «шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период 2016—2018 годов».

Российско-американские консультации в экспертном формате состоялись в Стамбуле 27 февраля. Российской делегацией руководил директор Департамента Северной Атлантики МИД России Александр Дарчиев, а с американской — заместитель помощника Госсекретаря США Соната Коултер. Во время встречи обсуждались вопросы нормализации функционирования дипломатических представительств обеих стран в развитие недавних двусторонних отношений на высшем и высоком уровнях.

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