Власти предложили «рычаг понуждения» для компаний с теневой занятостью

Ведомство не в первый раз выходит с инициативой расширить перечень индикаторов риска. Как ранее писал РБК, внести корректировки в этот список Минтруд предлагал в августе 2024 года, однако тогда проектируемые изменения были более масштабными и касались размера заработных плат на предприятиях, количества работников, работы с самозанятыми. Изменения вступили в силу в январе 2025 года, среди новых индикаторов теневой занятости — начисление зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) 60 и более работникам (если их доля составляет более 50%); неснижение численности сотрудников при сокращении фонда оплаты труда на 80% и более; сотрудничество более чем с 35 самозанятыми при соблюдении ряда дополнительных условий и т. д.