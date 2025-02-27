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В США предложили создать банкноту с лицом Трампа

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от штата Южная Каролина Джо Уилсон объявил о разработке законопроекта по созданию банкноты с новым номиналом 250 долларов с лицом президента США Дональда Трампа.

Источник: AP 2024

«С благодарностью объявляю о разработке законопроекта, предписывающего Бюро гравировки и печати создание банкноты номиналом в 250 долларов с изображением Дональда Трампа», — написал конгрессмен в соцсети X.

Уилсон отметил, что его предложение связано с тем, что «байденфляция разрушила экономику» США, вынудив граждан носить с собой больше наличных средств.

Как отмечает газета New York Post, законопроект Уилсона противоречит закону от 1866 года, который запрещает размещать портреты живых людей на американских деньгах.

Согласно информации с сайта Бюро гравировки и печати, в 1969 году в США прекратили выпуск банкнот номиналом свыше 100 долларов.

В июне 2024 года член палаты представителей конгресса США от штата Аризона республиканец Пол Госар выдвинул законопроект о создании банкноты номиналом 500 долларов с изображением на ней Трампа.