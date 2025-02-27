В неполном составе: в России сократится число действующих банков

— После этого количество банков в России неизменно сокращалось в среднем по 40−50 за год. Хотя за последние годы всё же не столь высокими темпами. За 2019-й количество организаций сократилось на 38, в 2020 году — на 36; в 2021-м — на 31; в 2022-м — на девять; в 2023-м — на две; в 2024-м — на 10, — рассказал эксперт.