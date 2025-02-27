Ушли в разрыв: разница в размере пенсий в регионах превысила 2,3 раза

При этом стоимость жизни в регионах Дальнего Востока и Крайнего Севера существенно выше, чем в среднем по стране и особенно на Северном Кавказе, отметил директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский.— Стоимость потребительской корзины в регионах Дальнего Востока на 20−60% превышает среднюю по стране, а на Северном Кавказе она примерно на 10% ниже. Разрыв в пенсиях вполне соответствует оценкам паритета покупательной способности. Если смотреть прожиточный минимум, установленный решениями региональных властей на 2025 год, то разница между Чукоткой и Кабардино-Балкарией будет такой же — в 2,5 раза, — оценил эксперт.