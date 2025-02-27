Тень платежа: просрочка по ипотеке подскочила в полтора раза

Просроченная задолженность россиян по ипотеке за 2024 год выросла на 63% — до 95 млрд рублей, следует из данных ЦБ. Это максимальные цифры за всю историю. В последние годы в России массово выдавали жилищные кредиты, но теперь, на фоне высокой инфляции, у заемщиков возникают проблемы с платежами. Пока просрочка занимает менее 1% ипотечного портфеля и финансовой стабильности она не угрожает, но резкий рост вызывает опасения. Из-за этого ЦБ и банки могут дополнительно ужесточать условия одобрения жилищных кредитов, чтобы снизить свои риски. Что делать человеку, если он не справляется с ипотекой, и когда банк имеет право отнять квартиру — в материале «Известий».