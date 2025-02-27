Сын владельца «Крокуса» назвал сумму ущерба от теракта

Он подчеркнул, что теракт стал огромной трагедией для людей, пострадавших при нападении террористов или потерявших близких. «Если говорить с точки зрения бизнеса, то это был разрушительный эффект для всей компании Crocus Group, потому что парализовалась работа всех объектов на территории и снизилась посещаемость после того, как произошел теракт», — добавил он в интервью «РИА Недвижимость».