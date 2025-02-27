Суд приостановил корпоративные права иностранцев в «Русском стандарте»

Оба заявления в суд от Минфина поступили в суд 5 февраля. Ведомство просило приостановить права иностранных компании в АО «РУСТ Россия» и ООО «РСВ». В 2024 году российское правительство включило эти организации в перечень экономически значимых. Компании, попавшие в этот перечень, могут провести процесс редомициляии («переезда») из недружественных юрисдикций в Россию по упрощенной процедуре. Для этого подается иск в арбитражный суд от имени уполномоченного органа исполнительной власти для «приостановления осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав».