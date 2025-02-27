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Суд приостановил корпоративные права иностранцев в «Русском стандарте»

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минфина к кипрской Pasalba Ltd и американской Roust Corporation о приостановке корпоративных прав в отношении «Руст Россия» и «Русский стандарт водка» соответственно. Данные об этом опубликованы в картотеке суда. Заседание состоялось в закрытом режиме. Детали решения не приводятся.

Источник: РИА "Новости"

Оба заявления в суд от Минфина поступили в суд 5 февраля. Ведомство просило приостановить права иностранных компании в АО «РУСТ Россия» и ООО «РСВ». В 2024 году российское правительство включило эти организации в перечень экономически значимых. Компании, попавшие в этот перечень, могут провести процесс редомициляии («переезда») из недружественных юрисдикций в Россию по упрощенной процедуре. Для этого подается иск в арбитражный суд от имени уполномоченного органа исполнительной власти для «приостановления осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав».

Группа компаний Roust занимается производством и дистрибуцией водки и игристых вин, входит в холдинг «Русский стандарт», объединяющий финансовые и алкогольные активы владельца холдинга «Русский стандарт» Рустама Тарико.

Roust выпускает водку под брендами «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент», «Журавли» и др., а также вина, виски, вермут, джин, коньяк и ликеры. Оборот Roust, судя по данным его сайта, в 2022 году составил $1 млрд.

Минфин настаивал, что иностранные холдинговые компании Pasalba Ltd и Roust Corporation в условиях санкций совершают «действия, которые препятствуют осуществлению указанными российскими обществами своей деятельности» и намерен «пресечь такие противоправные действия».