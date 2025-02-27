«Русская сталь» указала на риски для металлургов из-за простоя вагонов

В октябре 2024 года РЖД начали вводить ограничения на допуск порожних вагонов на сеть в рамках работы по сокращению парка (сейчас его количество достигает рекордных более 1,3 млн единиц, профицит оценивается в 400 тыс. — РБК). Первыми, по информации источников РБК, с такими проблемами столкнулись вагоностроительные предприятия при регистрации отгруженных с заводов вагонов. Тогда запрет сняли через три дня, но вскоре производители вновь заметили ограничения со стороны РЖД. В письме, направленном первому вице-премьеру Денису Мантурову (РБК ознакомился с документом) союзом «Объединение вагоностроителей», в частности, упоминалось, что аналогичная проблема отмечается в отношении вагонов, находящихся в собственности операторских компаний, и влечет за собой угрозу срыва перевозок различной продукции, в том числе сырья для энергетики, промышленности и ЖКХ.