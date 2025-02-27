Россияне назвали самые желанные и нежеланные профессии для своих детей

При этом желание видеть своих детей в IТ чаще остальных изъявили респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (39%). Профессию врача выбирали в основном опрошенные возрастной группы 34−35 лет (27%), а инженера — от 35 до 44 лет (19%).