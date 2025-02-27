Россияне начали перекладывать деньги с коротких вкладов на длинные

«Благодаря тому, что второе заседание подряд сохраняется ключевая ставка, остановлен рост ставок по депозитам в банках, в каких-то случаях наблюдается даже их снижение. Такая ситуация на финансовом рынке дает вкладчикам и инвесторам сигнал о том, что сейчас лучшее время для того, чтобы зафиксировать высокую ставку по вкладам, разместив средства на длительный срок. Именно эту тенденцию мы уже начинаем наблюдать на рынке, в перспективе такое финансовое поведение станет еще более характерно выражено», — отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.