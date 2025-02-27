Россиян предупредили о новой схеме мошенников с оплатой в криптовалюте

«От подобных атак сегодня не застрахована ни одна компания, так как для их проведения кибермошенникам достаточно наличия одного пререквизита — у компании должны быть клиенты. При этом информация о регистраторе, у которого обслуживается домен, общедоступна, ее можно посмотреть в открытых данных», — сказал директор по информационной безопасности Рег.ру Сергей Журило.