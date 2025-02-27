Ну поглядим: «Союзмультфильм» выходит на китайский рынок

— За последние несколько лет НМГ увеличила свои объемы продаж в Китай более чем в пять раз. Мы активно распространяем свою анимацию, проекты уже узнаваемы и любимы китайскими зрителями, доступны на различных крупных платформах в Китае, также показаны на национальных каналах и адаптированы для китайской аудитории — переведены на различные диалекты, — отметили в холдинге.