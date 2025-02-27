Греф подтвердил планы «Сбера» выплатить дивиденды в размере 50% прибыли

Герман Греф также отметил, что банк исходит из сценария, что никакие санкции против России не снимут, а, напротив, их могут ужесточить. «Все может быть. Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут. Более того, мы исходим из сценария, что санкции ужесточат. Поэтому все что будет сверх того — будет счастливым бонусом», — сказал глава «Сбера». В то же время он добавил, что Сбербанк изучает возможные последствия снятия санкций.