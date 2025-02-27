Греф подтвердил планы «Сбера» выплатить дивиденды в размере 50% прибыли

Акционеры «Сбера» получат дивиденды в этом году в полном объеме, заявил глава Сбербанка Герман Греф на конференц-звонке, посвященном результатам работы группы за 2024 год.
«Для нас уплата дивидендов это тоже часть нашей миссии, нашего предназначения здесь. Мы будем выполнять свои обязательства», — Герман Греф. «Я не могу гарантировать, что мы будем следующие три года платить все запланированные дивиденды, потому что мир слишком волатилен», — добавил Греф. — Мы приложим все усилия, чтобы сочетать три вещи — поддержание капитала, инвестиции и выплату дивидендов".
«В этом году за прошлый год мы конечно же заплатим дивиденды в полном объеме», — сообщил он. Он отметил, что Сбербанк сохранил достаточность капитала на уровне 13,3%.
«Надеюсь, что акционеры Сбербанка не услышат от нас извинений, что мы не сможем выплатить дивиденды», — сказал он.
«Сбер» второй год подряд показал рекордный финансовый результат. По итогам 2024 года чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам выросла на 4,8% и достигла ₽1,5803 трлн, следует из его отчетности по МСФО. Финансовый результат превысил рекордный уровень 2023 года, когда чистая прибыль составила ₽1,508 трлн.
Согласно дивидендной политике, банк выплачивает акционерам 50% от чистой прибыли по МСФО. Минимальным значением для распределения прибыли акционерам является достаточность капитала на уровне 13,3%. По итогам третьего квартала 2024 года достаточность капитала составила 12,9%. Сбер восстановил достаточность капитала до необходимого для выплаты дивидендов уровня. Достаточность общего капитала группы по РСБУ H20.0 по итогам четвертого квартала 2024 года составила 13,3%.
По итогам 2023 года «Сбер» направил на выплату дивидендов владельцам своих акций рекордные ₽752,1 млрд. Размер дивидендов составил ₽33,3 на одну обыкновенную или привилегированную акцию.
Сбербанк сохранил прогнозы по основным финансовым показателям на 2025 год. Глава банка прежнему ждет рентабельность капитала свыше 22%. Банк ожидает, что показатель достаточности общего капитала Н20.0 более 13,3%. Чистая процентная маржа в 2025 году прогнозируется более 5,6%, стоимость риска — около 1,5%.
Герман Греф также отметил, что банк исходит из сценария, что никакие санкции против России не снимут, а, напротив, их могут ужесточить. «Все может быть. Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут. Более того, мы исходим из сценария, что санкции ужесточат. Поэтому все что будет сверх того — будет счастливым бонусом», — сказал глава «Сбера». В то же время он добавил, что Сбербанк изучает возможные последствия снятия санкций.