ФАС возбудила дела в отношении трех банков из-за нарушений в рекламе

«В телерекламе организаций служба усматривает нарушения. В рекламе Совкомбанка крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителей информация о вкладе по ставке до 26,6% годовых. Иные условия, влияющие на его доходность, размещались трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени», — уточнили в антимонопольном органе.
Аналогичную рекламу в видеоформате распространял и Т-Банк. Организация разместила привлекательные сведения о вкладе по ставке 24%, однако не представила иную информацию, влияющую на сумму доходов.
«В телерекламе Альфа-банка сообщалось: “Альфа-инвестиции — это к деньгам. Дарим 20 акций крупнейших компаний каждому”. При этом требовалось открыть первый брокерский счет, а также купить любые ценные бумаги от 1000 рублей в приложении банка. Клиенты не получали необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях получения акций», — рассказали в ФАС.
По мнению ведомства, такие действия организаций могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушений рекламного законодательства.
В случае установления вины к банкам будут применены меры административного воздействия.
Ранее, 24 февраля, сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы. Общая сумма штрафов составила более 2,2 млн рублей. В отношении кредитных организаций были возбуждены дела.