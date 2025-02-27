ФАС возбудила дела в отношении трех банков из-за нарушений в рекламе

«В телерекламе Альфа-банка сообщалось: “Альфа-инвестиции — это к деньгам. Дарим 20 акций крупнейших компаний каждому”. При этом требовалось открыть первый брокерский счет, а также купить любые ценные бумаги от 1000 рублей в приложении банка. Клиенты не получали необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях получения акций», — рассказали в ФАС.