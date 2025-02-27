Часть россиян предпочла высокий доход по вкладам снижению инфляции

Более половины россиян, 51%, положительно отнесутся к снижению ключевой ставки, так как считают замедление роста цен более важным фактором, чем высокие доходы по депозитам. Но более трети опрошенных в рамках исследования, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», готовы мириться с инфляцией, чтобы и дальше получать высокий доход по вкладам (результаты опроса есть у «РБК Инвестиций»).
«Треть респондентов (35%) предпочли стабильный доход по вкладам, даже если инфляция останется на высоком уровне. Оставшиеся 14% заняли нейтральную позицию, подчеркнув, что их отношение к снижению ставок зависит от доходов и финансовых возможностей в конкретный период», — сообщили авторы исследования.
Кроме того, исследование включало вопрос о потенциальных действиях россиян при снижении ставок и необходимости использования альтернативных инвестиционных инструментов, чтобы поддерживать привычный высокий уровень доходности. Большая часть участников опроса (54%) предпочли бы оставить свои средства на депозитах даже со сниженной ставкой ради сохранения стабильности. Остальные (46%) выразили готовность диверсифицировать сбережения и рассмотреть новые для себя инвестиционные инструменты, такие как акции, облигации или вложения в недвижимость.
На 1 февраля 2025 года средства населения в банках составляют ₽56,9 трлн, из них 73,2%, ₽41,08 трлн, приходится на срочные вклады с начислением процентов, по данным Банка России. Процентные доходы россиян по вкладам могут достичь в 2025 году ₽9 трлн, по прогнозным подсчетам в ВТБ.
«Период высоких ставок постепенно подходит к завершению. В сложившейся ситуации целесообразно рассмотреть возможность фиксации текущих высоких банковских ставок на длительный срок для защиты сбережений от ожидаемого снижения доходности. Однако тем россиянам, которые хотят сохранить высокий уровень рентабельности, придется отказаться от консервативной сберегательной модели в пользу альтернативных инвестиционных инструментов», — прокомментировала результаты исследования директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.
Опрос проводился сервисом «Выберу.ру» среди трех тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет, активно пользующихся инвестиционными продуктами.
На февральском заседании Банк России во второй раз подряд оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 21% годовых — с сигналом на продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. При этом среди основных причин в пользу сохранения показателя на текущем уровне регулятор назвал выраженное охлаждение кредитной активности и рост склонности населения к сбережению.
На паузу регулятора банки из топ-10 отреагировали коррекцией ставок по вкладам.
По данным мониторинга «РБК Инвестиций», с 14 по 25 февраля четыре кредитные организации снизили доходность по депозитам — так поступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Сбербанк и Совкомбанк. Два банка — Т-Банк и МКБ — изменили ставки по вкладам разнонаправленно: как снизив, так и повысив ставки на разных сроках.
Ежедневный индекс FRG100 продолжает снижаться, потеряв 0,11 п.п. за неделю и 0,3 п.п. за месяц. На 26 февраля средняя ставка в 85 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 17,06% годовых, что является минимальным значением с конца ноября 2024 года.
Индекс вкладов, рассчитываемый «Финуслугами» по топ-20 банкам по депозитам на сумму ₽100 тыс., с 14 по 24 февраля снизился по расчетам:
- на 0,17 п.п. по трехмесячным вкладам — до 20,94%;
- на 0,23 п.п. по полугодовым депозитам — до 21,19%;
- на 0,40 п.п. по годовым депозитам — до 20,27%.