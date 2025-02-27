Часть россиян предпочла высокий доход по вкладам снижению инфляции

Кроме того, исследование включало вопрос о потенциальных действиях россиян при снижении ставок и необходимости использования альтернативных инвестиционных инструментов, чтобы поддерживать привычный высокий уровень доходности. Большая часть участников опроса (54%) предпочли бы оставить свои средства на депозитах даже со сниженной ставкой ради сохранения стабильности. Остальные (46%) выразили готовность диверсифицировать сбережения и рассмотреть новые для себя инвестиционные инструменты, такие как акции, облигации или вложения в недвижимость.