ЦБ заявил об отсутствии планов проводить новые раунды обмена активами

Банк России не планирует новых раундов обмена заблокированными активами, подобных тому, который прошел в 2024 года в рамках указа президента № 844. Об этом рассказал журналистам зампред Банка России Филипп Габуния в кулуарах ежегодной встречи банкиров с регулятором, организованной Ассоциацией банков России. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».
«Мы полагаем, что максимум, что можно было получить, мы получили. Вы видите, что все время все вокруг нас меняется. Если будут какие-то обстоятельства, которые будут говорить о том, что целесообразно попробовать подойти к нему [обмену] еще раз, мы, конечно, будем этот механизм или еще какой-то использовать для того, чтобы улучшить положение тех инвесторов, которые подпали под воздействие недружественных действий со стороны других государств», — отметил Габуния.
Ранее «Ведомости» писали со ссылкой на юристов, что компании из России и Европы договариваются о частных обменах заблокированными активами. Позднее в ЦБ подтвердили подтвердили такие переговоры. Замглавы департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Валерий Красинский отметил, что «отдельные участники рынка по своим каналам ведут договоренности с нерезидентами с тем, чтобы организовывать более такие частные выкупы».
Габуния, комментируя слова Красинского, отметил, что «он сказал, что, возможно, есть отдельные сделки, при этом конкретную оценку хода их реализации он дать не может».
От себя Габуния добавил, что точечные обмены между компаниями проводятся таким образом, чтобы не навредить рыночной цене активов: «Это носит либо достаточно ограниченный характер, либо это делается таким образом, чтобы не страдал фондовый рынок, не происходило значимого перелива и не оказывало на него [рынок] эффект».
Обмен заблокированными активами прошел в два этапа: первый завершился в августе 2024-го, второй — в октябре. Заблокированные иностранные бумаги россиян были выкуплены иностранцами на средства, которые скопились у них на счетах типа С (дивиденды по акциям, а также купоны и погашения по облигациям).
Общая сумма выкупа по итогам этих раундов оценивается в ₽10,64 млрд (первый — ₽8,1 млрд, второй — ₽2,54). Это составляет 30% от объема, который был заявлен к обмену российскими инвесторами (₽35,3 млрд). Итоги первого этапа в Минфине оценили фразой «неплохие, но мы ожидали получше», итоги второго — фразой «было бы больше — было бы лучше».
Организатор обмена — брокер «Инвестиционная палата» — указывал, что рассматривает возможность проведения новых сделок по выкупу иностранцами заблокированных активов россиян. Однако для этого потребуется изменить существующую процедуру с учетом инфраструктурных ограничений, наложенных на НРД, а также получить новое разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.