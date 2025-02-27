ЦБ заявил об отсутствии планов проводить новые раунды обмена активами

«Мы полагаем, что максимум, что можно было получить, мы получили. Вы видите, что все время все вокруг нас меняется. Если будут какие-то обстоятельства, которые будут говорить о том, что целесообразно попробовать подойти к нему [обмену] еще раз, мы, конечно, будем этот механизм или еще какой-то использовать для того, чтобы улучшить положение тех инвесторов, которые подпали под воздействие недружественных действий со стороны других государств», — отметил Габуния.