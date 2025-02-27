Аргентина сняла запрет на экспорт живого скота

«Отзывается указ 322 от 25 июня 1973 года», который «запрещает экспорт живого крупного рогатого скота, конечным пунктом назначения которого является убой для потребления», говорится в сообщении.
Министр дерегулирования и преобразования государства Федерико Стурсенеггер сообщил в X, что принятая мера открывает новые рынки для аргентинского животноводческого сектора.
По его словам, экспорт живого скота является важным рынком. Большинство животноводческих стран разрешают такие поставки. Из Южной Америки экспорт осуществляют Уругвай и Бразилия.