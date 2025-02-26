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Юрист научила, как вести себя при отказе в обмене старых долларов

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Право обменять старые доллары на рубли или отказать в этом — прерогатива каждого конкретного банка, рассказала агентству «Прайм» Мария Яковлева, директор юридической группы «Яковлев и Партнеры».

Источник: Reuters

Следует заранее уточнять условия приема валюты, ведь в России, в отличие от США, доллар не является законным средством платежа. Банки и магазины обязаны принимать только рубли, да и то не всякую купюру.

«Таким образом, каждый российский банк вправе самостоятельно устанавливать внутренние правила и политики в отношении приема и обмена иностранных банкнот», — отмечает она.

В случае отказа банка в приеме или обмене старых долларовых купюр, можно требовать от руководства кредитной организации официального обоснования причин отказа. Можно также направить жалобу в надзорные органы — Банк России или Роспотребнадзор, заключила Яковлева.