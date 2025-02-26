Вельми пониже: придется ли властям ослаблять излишне крепкий рубль

При сохранении позитивных новостей о диалоге РФ с США нацвалюта продолжит постепенно укрепляться в марте, и этот тренд можно будет назвать устойчивым, ожидают опрошенные «Известиями» эксперты. 25 февраля доллар уже опустился ниже 86 рублей — это минимум с августа. Но позитивный сценарий для курса может обернуться многомиллиардными потерями нефтегазовых доходов бюджета, ведь Минфин рассчитывал на средний показатель доллара около 96 рублей в 2025-м. В таком случае властям придется вмешаться в ситуацию и вернуть нацвалюту к удобному для всех участников рынка уровню. Что могут сделать власти — в материале «Известий».