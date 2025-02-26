Вельми пониже: придется ли властям ослаблять излишне крепкий рубль

При сохранении позитивных новостей о диалоге РФ с США нацвалюта продолжит постепенно укрепляться в марте, и этот тренд можно будет назвать устойчивым, ожидают опрошенные «Известиями» эксперты. 25 февраля доллар уже опустился ниже 86 рублей — это минимум с августа. Но позитивный сценарий для курса может обернуться многомиллиардными потерями нефтегазовых доходов бюджета, ведь Минфин рассчитывал на средний показатель доллара около 96 рублей в 2025-м. В таком случае властям придется вмешаться в ситуацию и вернуть нацвалюту к удобному для всех участников рынка уровню. Что могут сделать власти — в материале «Известий».
Каким будет рубль в марте 2025-го
На торгах 25 февраля курс рубля подрос до уровней августа 2024-го — в моменте он торговался по 85,75 за доллар и 90,2 за евро, следует из данных рынка Forex от TradingView. С начала месяца нацвалюта укрепилась на 15%, а с начала года — почти на 25%.
— На российском валютном рынке в феврале создалась уникальная ситуация «переукрепления» курса рубля, — сообщили аналитики ФГ «Финам».
Нацвалюта растет на фоне позитивных новостей о переговорах по украинскому конфликту и налаживанию диалога российских властей с американскими, отметили в «Финаме».
Причины укрепления рубля — психологические, а не фундаментальные, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Инвесторы покупают нацвалюту, ожидая дальнейшего потепления в геополитике и смягчения санкций против РФ. Фундаментально же с курсом ничего не происходит — приток иностранных денег в РФ не изменился, поскольку резкой динамики в экспорте или импорте не было.
А в конце месяца спрос на валюту традиционно растет еще и из-за приближения налогового периода, добавил Global Владимир Чернов. В ближайшие дни экспортеры будут переводить свою выручку в рубли, что дополнительно поддержит курс. Пик выплат приходится на 28 февраля, а значит, незначительного ослабления рубля можно ожидать уже в этот день или после него.
Однако закупаться дешевыми долларами и евро для долгосрочных вложений пока рано — их стоимость всё еще может опуститься в ближайшие месяцы, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Тем же, кто хочет приобрести валюту для поездок за границу или покупок товаров и услуг, имеет смысл сделать это в ближайшую неделю, ведь курс сейчас очень выгоден.
Рубль еще может окрепнуть до уровня 84,5−85 за доллар, но его справедливый курс находится ближе к трехзначному уровню, подчеркнули в «Финаме». Нацвалюта сейчас «перегрета» — при прочих равных ее стоимость должна будет отскочить. Благодаря этому вложения в иностранные деньги могут показать неплохую доходность.
Сколько бюджет теряет от укрепления рубля
Тем не менее позитивные новости о возможном завершении украинского конфликта могут поддерживать укрепление рубля вплоть до 80 за доллар к середине марта, допустил экономист Андрей Бархота. В таком случае власти будут вынуждены отреагировать и вернуть курс американской валюты в диапазон 92−95 рублей, искусственно сформировав спрос на нее на рынке.
Дело в том, что бюджет на 2025 год составлялся с прогнозом среднегодового курса на уровне 96,5 рубля за доллар и цен на нефть на уровне $69,7 рубля за баррель Urals, напомнила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Уже сейчас цены на российское сырье снизились, а курс доллара меньше ожидаемого на 10%.
Укрепление нацвалюты всего на один рубль может привести к сокращению нефтегазовых доходов примерно на 113 млрд рублей, подсчитала Ольга Беленькая. Значит, если допустить, что нацвалюта сохранит стоимость около 86 за доллар (то есть в самом неблагоприятном для бюджета случае), казна недополучит не менее 1,13 трлн рублей (для сравнения, общие доходы бюджета в этом году прогнозируются в 40 трлн).
Впрочем, укрепление рубля в этом году вряд ли будет устойчивым, полагает Ольга Беленькая.
— Адаптация системы к любым геополитическим изменениям требует времени, но в конечном счете курс вернется к равновесному значению в обозримой перспективе без вмешательства государства, — считает экономист ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.
Кроме того, важно понимать, что Минфин ожидает курс рубля около 96,5 в среднем за весь 2025 год — причем по итогам первых двух месяцев показатель укладывается в эти границы, уточнил Владимир Чернов. Ведь еще в январе 2025 года «американец» торговался по курсу 98−113 рублей. В дальнейшем есть риск того, что нацвалюта снова подешевеет — тогда бюджет не понесет серьезных убытков и ему не придется наращивать дефицит (который уже составляет 1,7 трлн рублей).
Тем не менее, если рубль всё же опустится ниже 80 за доллар, власти действительно могут принять меры для его возвращения в комфортные для экспортеров и государства границы. Инструменты для этого есть.
Власти ежедневно проводят крупные сделки с валютой, что влияет на ее стоимость. Так, с 7 февраля по 6 марта Минфин ежедневно закупает с рынка иностранные деньги на сумму 3,3 млрд рублей — это почти на 20% меньше, чем месяцем ранее. С учетом зеркалирования ЦБ еще предыдущих операций по их закупке (которые регулятор ранее откладывал) на валютный рынок ежедневно поступает около 5,5 млрд рублей. Сейчас это также поддерживает рубль и позволяет ему крепнуть. Власти в теории могут сократить этот показатель, чтобы позволить рублю ослабнуть.
Для государства наиболее комфортен курс нацвалюты около 90−95 за доллар, заключил Владимир Чернов. При этом ее укрепление привело бы к замедлению инфляции, поскольку цены на импортные товары снизились бы — но только если тренд станет долгосрочным. Тем не менее с большой вероятностью рубль вернется к прежним уровням даже без вмешательства государства.