В ОП предложили улучшать демографию льготами на жилье и автомобили

Число многодетных семей, по данным Росстата, увеличилось с 1,1 млн в 2013 году до 2,4 млн в 2023 году, а численность детей в многодетных семьях увеличилась в 1,6 раза — с 4,8 млн в 2015 году до 7,7 млн в 2023 году. Численность женщин репродуктивного возраста (15−49 лет) с 2015 по 2023 год, напротив, сократилась с 36 млн до 34,2 млн и продолжит сокращаться, достигнув, по прогнозу, к 2036 году 31,1 млн человек. Наиболее многочисленная группа женщин в общей численности россиянок репродуктивного возраста — от 30 до 40 лет (38%, или 11,6 млн). На них приходится половина всех рождений и три четверти рождений третьих и последующих детей, отмечается в докладе.