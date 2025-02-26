В Госдуме назвали условие возвращения иностранных фармкомпаний в Россию

Ранее министерство промышленности, торговли и ресурсов Южной Кореи сообщило, что страна решила с 28 февраля отменить санкционные ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования.
«Мы не против того, чтобы иностранные фармкомпании вернулись на наш рынок, но только они должны будут учитывать новые реалии, в которых отечественный производитель будет в приоритете», — сказал РИА Новости Леонов.
Парламентарий отметил, что российский рынок медицинского оборудования и лекарств очень большой, однако, по его мнению, иностранным компаниям будет не так просто вернуться.
«Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке нашего комитета представила новый нацпроект “Новые технологии сбережения здоровья”. Как раз в нем заложены цели по повышению нашего технологического суверенитета в области медицинских технологий, производства лекарственных препаратов и медицинских изделий», — подчеркнул он.
По словам Леонова, Россия делает все для того, чтобы «не зависеть от настроений» иностранных фармкомпаний, которые «сегодня поставляют оборудование и лекарства, а завтра — уже нет».
«Однако стоит понимать, что невозможно производить вообще все, это сотни тысяч наименований. Поэтому в их присутствии в России нет ничего плохого. Мы за здоровую конкуренцию. Более того, их участие лишь придаст стимул к совершенствованию наших технологий», — заключил собеседник агентства.