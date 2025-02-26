В Госдуме назвали условие возвращения иностранных фармкомпаний в Россию

«Однако стоит понимать, что невозможно производить вообще все, это сотни тысяч наименований. Поэтому в их присутствии в России нет ничего плохого. Мы за здоровую конкуренцию. Более того, их участие лишь придаст стимул к совершенствованию наших технологий», — заключил собеседник агентства.