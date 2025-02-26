Стоимость биткоина опустилась ниже 85 тысяч долларов

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.53 мск дешевел на 3,7% за сутки — до 83 925 доллара, ниже 85 тысяч показатель находится впервые с 11 ноября 2024 года.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 3,48% — в среднем до 84 070,63 доллара. Динамика также приводится за сутки.
В конце января стоимость биткоина достигла исторического максимума в 109 588 долларов, с этого уровня показатель упал уже более чем на 20%. Аналитики отмечают, что негативным фактором для стоимости криптовалюты служат действия президента США Дональда Трампа, а также опасения по инфляции.
«Политика в отношении пошлин еще больше ухудшает перспективы, а упрямо высокие краткосрочные ожидания по инфляции усиливают общую осторожность», — цитирует агентство Блумберг директора отдела исследований Cumberland Labs Криса Ньюхауса (Chris Newhouse).
По словам эксперта, взлом криптовалютной биржи Bybit также оказывает давление на настроения инвесторов.