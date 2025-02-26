Россияне потратили 268 млрд из средств маткапитала на ипотеку в 2024 году

Самыми популярными направлениями маткапитала были улучшение жилищных условий (558 тыс. заявлений) и ежемесячные выплаты (600 тыс.). В частности, на погашение ипотеки Соцфонд перечислил 268 млрд, также 77 млрд было выделено на прямую покупку квартиры, ремонт и строительство дома. Семьи с небольшим доходом (меньше двух прожиточных минимумов), которые имеют право на регулярные выплаты, подали свыше 600 тыс. обращений — им перечислили 58 млрд, уточнили в пресс-службе.
Все чаще маткапитал тратят и на образование детей. В Соцфонде напомнили: в настоящее время оплатить учебу в школе, вузе или училище можно, когда ребенку, на которого получен сертификат, исполняется три года. На детский сад и дошкольные уроки средства можно использовать сразу. В 2024-м таких заявлений было подано 456 тыс., — на это ушло 31 млрд.
Вместе с тем свыше 141 тыс. семей воспользовались новой возможностью, введенной в сентябре 2024-го — родители могут получить до 10 тыс. неизрасходованного остатка маткапитала разовым платежом. Оформить такое заявление можно через МФЦ и «Госуслуги». В прошлом году выплаты по этому направлению составили почти 550 млн рублей.
В Соцфонде напомнили, что программа материнского капитала работает в России с 2007 года. Изначально финансовую помощь могли получить родители двух детей, но впоследствии выдачу сертификата распространили и на первенцев. Если семья не получала сертификат на первого или второго ребенка, родители вправе оформить его на третьего и следующих детей.
18 февраля депутаты Государственной думы РФ приняли закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. В закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» будут внесены изменения. Таким образом, около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал с 2027 по 2030 год.