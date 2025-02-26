Россияне потратили 268 млрд из средств маткапитала на ипотеку в 2024 году

Все чаще маткапитал тратят и на образование детей. В Соцфонде напомнили: в настоящее время оплатить учебу в школе, вузе или училище можно, когда ребенку, на которого получен сертификат, исполняется три года. На детский сад и дошкольные уроки средства можно использовать сразу. В 2024-м таких заявлений было подано 456 тыс., — на это ушло 31 млрд.