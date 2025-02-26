Правительство поддержало увеличение нормы времени сверхурочной работы

По существующим правилам (ст. 99 Трудового кодекса) сверхурочная работа не может быть больше, чем четыре часа за два дня или 120 часов в год. Было предложено увеличить длительность в два раза — до 240 часов в год или четырех часов в день. Такая мера направлена на решение проблемы дефицита кадров.