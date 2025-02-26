Пора вложиться: 8 из 10 россиян планируют инвестировать доход от вкладов

Россияне не верят в заморозку вкладов. Несмотря на повышенный интерес к этой теме, 77% имеющих депозиты не только не собираются забирать с них деньги, но и планируют реинвестировать полученные доходы, следует из результатов опроса маркетплейса Мосбиржи «Финуслуги». Причем часть людей рассматривает и другие формы вложения своих средств — акции, облигации, пенсионные фонды, ПИФы и так далее. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что по мере снижения ставок по вкладам инвесторы просто всё больше будут прибегать к другим финансовым инструментам и никакой истерики и оттока денег со вкладов не произойдет.