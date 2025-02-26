Пора вложиться: 8 из 10 россиян планируют инвестировать доход от вкладов

Россияне не верят в заморозку вкладов. Несмотря на повышенный интерес к этой теме, 77% имеющих депозиты не только не собираются забирать с них деньги, но и планируют реинвестировать полученные доходы, следует из результатов опроса маркетплейса Мосбиржи «Финуслуги». Причем часть людей рассматривает и другие формы вложения своих средств — акции, облигации, пенсионные фонды, ПИФы и так далее. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что по мере снижения ставок по вкладам инвесторы просто всё больше будут прибегать к другим финансовым инструментам и никакой истерики и оттока денег со вкладов не произойдет.
Почему люди не забирают деньги со вкладов
Реинвестировать процентный доход от вкладов, полученный в 2024 году, планируют 77% россиян, рассказали «Известиям» в пресс-службе маркетплейса «Финуслуги», основываясь на данных собственного исследования. И хотя после декабрьского решения ЦБ сохранить ключевую на уровне 21% банки начали снижать обещанную доходность (сейчас у некоторых организаций она составляет уже менее 21%), люди всё еще считают вложения в депозиты чрезвычайно привлекательными. По расчетам, которые эксперты сделали для «Известий» осенью, в прошлом году россияне могли получить от вкладов и накопительных счетов порядка 6 трлн рублей.
По словам старшего управляющего директора Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игоря Алутина, 80% из тех, кто готов реинвестировать полученный доход, планируют снова положить деньги на вклад.
— Ставки по вкладам находятся на рекордно высоких уровнях, в 2024 году они вышли на исторический максимум. Это повысило спрос на банковские депозиты, — отметил представитель Мосбиржи.
Присматриваются люди и к другим видам инвестиций, показал опрос «Финуслуг». Так, половина респондентов также не исключает, что направит доход от вкладов в другие инструменты: 33% планируют купить акции, 21% хотят приобрести недвижимость, около 19% подумывают над вложением в облигации, 16,8% хотят направить средства в пенсионные фонды, а 14,2% — в паевые инвестфонды (ПИФы). В случае с возможными вариантами реинвестирования участники исследования могли выбрать более одного варианта ответа.
— Банки начали снижать ставки по депозитам, и это отражается на динамике перетока средств на счетах — люди начинают искать инструменты, которые позволят им сохранить высокую доходность на максимально долгий период. При этом мы не видим значимого оттока из вкладов: это один из самых защищенных вариантов для сбережений, и при сохранении ставок по вкладам выше уровня инфляции они будут оставаться популярными, — сказал Игорь Алутин.
Но почти каждый четвертый (23%) респондент ответил, что вкладывать полученный доход не собирается, а намерен потратить на личные и семейные нужды. Так, в приоритете у россиян расходы на ипотеку, ремонт, отдых (путешествия), образование и саморазвитие. В общем, вполне разумные траты, которые далеки от «истерического потребления», считает президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов.
Куда вложить средства помимо депозитов
— Результаты опроса, в том числе касающиеся диверсификации вложений, свидетельствуют о рациональном подходе к финансовому планированию, — добавил он. — А высокий процент респондентов, ориентированных на реинвестирование, свидетельствует о доверии к банковской системе и отсутствии опасений относительно заморозки вкладов.
Дело в том, что в прошлом году с подачи некоторых экспертов начала активно муссироваться тема о возможной заморозке депозитов. Свою позицию они объясняли тем, что после снижения ставок по вкладам произойдет сильнейший отток средств из банковской системы и огромные деньги хлынут на потребрынок, что разгонит инфляцию. Однако никакой истерики и оттока со вкладов эти предупреждения не вызвали.
Результаты опроса действительно отражают высокий уровень доверия к банковской системе, согласна профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина. По ее мнению, никаких революционных движений средств не произойдет даже после снижения процентов по вкладам.
— По мере снижения ставок в долгосрочной перспективе мы, вероятно, увидим постепенное перераспределение средств в другие инвестиционные инструменты, но этот процесс будет достаточно плавным. Диверсификация инвестиционного портфеля, которую демонстрируют респонденты (интерес к акциям, облигациям, ПИФам), свидетельствует о растущей финграмотности населения. Это позитивный тренд для финрынка в целом, — сказала она.
Фантастической теорией заморозку вкладов считает и управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
— Не думаю, что адепты этого культа оказывают существенное влияние на рынок, в частности на динамику депозитной базы. Конечно, всплески панических настроений и соответствующая им волатильность случаются, но, как правило, они мотивированы событиями глобальной неопределенности и едва ли могут быть связаны с нормальными, растянутыми во времени трендами, как ожидаемое снижение ставок, — подчеркнул он.
Он предположил, что по мере того, как будет идти этот процесс, может подогреваться интерес розничных инвесторов к фондовым инструментам, как это было в 2020—2021 годах. Но для этого ставки по вкладам должны опуститься ниже двузначных чисел, а это горизонт не одного года, не сомневается Юрий Беликов.
И Геннадий Фофанов считает, что депозиты начнут терять привлекательность для консервативных инвесторов, когда реальная (за вычетом инфляции) доходность приблизится к нулю или станет отрицательной. Когда ставки опустятся до 5−6%, значительные средства перетекут в альтернативные инструменты. Но, учитывая текущую обещанную доходность и прогноз ЦБ по траектории ключевой, произойдет это нескоро.
Уже сейчас среди перспективных альтернатив банковским вкладам Юрий Беликов отметил растущую популярность государственных и корпоративных облигаций высококачественных эмитентов, которые при сопоставимом уровне риска могут обеспечивать доходность чуть выше, чем у депозитов. При этом представитель «Эксперт РА» полагает, что пик инвестиционного спроса на недвижимость явно прошел, поскольку после окончания действия льготных программ и роста цен в этом сегменте уже вряд ли стоит ожидать такого же спроса на покупку жилья, как это наблюдалось с 2020 по 2023 год.