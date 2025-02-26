На программу социальной газификации выделят дополнительные средства

«Правительство продолжает работу по реализации программы социальной газификации. В 2025 году на подключение домов граждан, пользующихся льготами, к газовым сетям из федерального бюджета дополнительно будет направлен 1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что средства получат 55 регионов, заявивших о потребности в федеральном финансировании.
«С их помощью участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Её размер составит не менее 100 тысяч рублей», — сообщили в кабмине.
Поддержку получают многодетные родители и люди с невысокими доходами, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны, уточнили в правительстве.
Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому.