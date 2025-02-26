Мосбиржа рассмотрит увеличение времени торгов в выходные

Мосбиржа планирует запустить торги в выходные дни с 1 марта 2025 года. Но пока они пройдут в экспериментальном режиме, ранее подчеркивала площадка. На старте торгов в выходные инвесторам будут доступны наиболее ликвидные акции, в первую очередь из индекса Мосбиржи (49 бумаг). 1 марта торги будут проходить по сокращенному режиму — с 14:00 до 19:00, 2 марта будет уже полный торговый день — с 9:50 до 19:00. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные будут сужены — максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.