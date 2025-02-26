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Глава РФПИ заявил об интересе РФ и США к совместным экономическим проектам

Россия и США проявляют интерес к поиску совместных экономических проектов. Об этом 26 февраля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Источник: MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

«Обе стороны заинтересованы в поиске совместных экономических проектов», — сказал он газете Financial Times.

Кроме того, Дмитриев сообщил, что переговорщики в Эр-Рияде создали отдельный трек, не связанный с политикой, который будет сосредоточен на бизнес-процессе. Он добавил, что лично отвечает за проекты по экономическим инвестициям и за «налаживание связей».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что РФ готова предложить государственным и частным структурам США совместную работу по редкоземельным металлам. По его словам, российская сторона может привлечь и в новые регионы страны зарубежных партнеров, включая американские компании.