Глава РФПИ заявил об интересе РФ и США к совместным экономическим проектам

«Обе стороны заинтересованы в поиске совместных экономических проектов», — сказал он газете Financial Times.
Кроме того, Дмитриев сообщил, что переговорщики в Эр-Рияде создали отдельный трек, не связанный с политикой, который будет сосредоточен на бизнес-процессе. Он добавил, что лично отвечает за проекты по экономическим инвестициям и за «налаживание связей».
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что РФ готова предложить государственным и частным структурам США совместную работу по редкоземельным металлам. По его словам, российская сторона может привлечь и в новые регионы страны зарубежных партнеров, включая американские компании.