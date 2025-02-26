Глава РФПИ заявил об интересе РФ и США к совместным экономическим проектам

Кроме того, Дмитриев сообщил, что переговорщики в Эр-Рияде создали отдельный трек, не связанный с политикой, который будет сосредоточен на бизнес-процессе. Он добавил, что лично отвечает за проекты по экономическим инвестициям и за «налаживание связей».