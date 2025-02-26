Эксперты спрогнозировали спад спроса на недвижимость в 2025 году

В 2025 году ожидается спад спроса на рынке недвижимости. Однако для тех, кто может позволить приобретение жилья за собственные средства, это станет оптимальным периодом, поскольку цены на жилье снижаться не будут, а стоимость строительства продолжит расти. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP и сервиса «СберАналитика» в рамках конференции о трендах рынка недвижимости «Сила Четырех», с которым ознакомились «Известия» 26 февраля.