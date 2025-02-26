Эксперты спрогнозировали спад спроса на недвижимость в 2025 году

«В этом году стоимость 1 кв. м в Москве вряд ли ощутимо повысится. Снижение цен также невозможно на фоне удорожания издержек на строительство жилой недвижимости. В перспективе трех-четырех лет инфляция будет влиять на стоимость недвижимости и отражаться на росте цен на квартиры», — отметила глава аналитического управления SberCIB Investment Research Наталья Загвоздина.
Кроме того, согласно исследованию, практически все экономически активные жители от 25 до 49 лет имеют сбережения.
Аналитики прогнозируют, что в 2026 году на рынке недвижимости вновь активизируется спрос, который превысит предложение благодаря ожидаемому смягчению денежно-кредитной политики. Эксперты рекомендуют участникам рынка жилой недвижимости адаптироваться к современным условиям, разрабатывая новые маркетинговые стратегии и создавая эффективные механизмы взаимодействия между продавцами и покупателями.
23 февраля партнер аналитического агентства Digital Guru Ольга Соколова рассказала о влиянии экономической нестабильности на выбор жилья. По ее словам, люди предпочитают откладывать покупку дорогих объектов и рассматривать более бюджетные варианты, зачастую уменьшая требования к площади или расположению. Вторичный рынок в такие периоды часто выигрывает у первичного из-за более низкой цены и возможности быстрее заселиться.