Эксперты нашли критические уязвимости в каждом втором банковском приложении

Самой распространенной уязвимостью стали проблемы с контролем доступа. Из-за этого как сотрудник, так и злоумышленник со стороны может получить нелегитимный доступ к самому широкому спектру информации. «Допустим, работник банка получает информацию о движении по счетам всех клиентов и может воспользоваться такими данными в злонамеренных целях», — объяснили в ГК «Солар». Также часто встречается XSS-уязвимость, которая позволяет внедрить вредоносный код в страницу сайта — например, через кражу сессионных cookies или перенаправление на фишинговый сайт.