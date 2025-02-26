Эксперты нашли критические уязвимости в каждом втором банковском приложении

«Низкий уровень защищенности исследователи отметили в 20% приложений, средний — в 39%. Это означает, что больше половины приложений имеют уязвимости высокой или средней степени критичности, успешная эксплуатация которых позволяет злоумышленнику нанести существенный ущерб информационным активам компании. Важно отметить, что в более 50% исследованных приложений была обнаружена хотя бы одна критическая уязвимость», — сказали в ГК «Солар».
Самой распространенной уязвимостью стали проблемы с контролем доступа. Из-за этого как сотрудник, так и злоумышленник со стороны может получить нелегитимный доступ к самому широкому спектру информации. «Допустим, работник банка получает информацию о движении по счетам всех клиентов и может воспользоваться такими данными в злонамеренных целях», — объяснили в ГК «Солар». Также часто встречается XSS-уязвимость, которая позволяет внедрить вредоносный код в страницу сайта — например, через кражу сессионных cookies или перенаправление на фишинговый сайт.
Третьей по распространенности уязвимостью стали недостаточное шифрование и небезопасная обработка или хранение конфиденциальной информации — это могут быть номера кредитных карт, пароли или персональные данные клиентов. Из-за устаревших протоколов или слабых алгоритмов хакеры могут быстро получить доступ к данным.
Согласно данным центра противодействия кибератакам Solar JSOC, в III квартале 2024 года более 70% высококритичных киберинцидентов были связаны с компрометацией учетных записей сотрудников. Этот показатель оказался рекордным за последние несколько лет. Одной из причин эксперты назвали резкий рост атак по типу подбора логина к имеющемуся словарному паролю.
«По объему утечек финансовая отрасль стала наиболее уязвимой среди других, опережая все сектора экономики, в том числе и госсектор. Мы наблюдаем постепенное повышение уровня защиты информационных систем в части контроля за безопасностью разработки банковских приложений. Интерес к таким инструментам со стороны банков год к году возрастает… В основном это связано со стремлением финансовых организаций соответствовать требованиям регуляторов и совершенствованием законодательства в части разработки ПО», — прокомментировал руководитель развития бизнеса ПО Solar app Screener Владимир Высоцкий.