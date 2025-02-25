Жители Курской области смогут оформить льготную ипотеку под 2%

«Программа действует до 31 декабря 2026 года», — говорится в сообщении.
Такой ипотечный кредит можно получить на строительство индивидуального жилого дома, покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке. Кроме того, до этой даты продлевается аналогичная льготная ипотечная программа для жителей Белгородской области, чье жилье также оказалось непригодным для проживания.
Ранее, в декабре 2024 года, президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что все объекты, жилье и инфраструктура в Курской области будут восстановлены. Он пообещал, что специалисты починят дорожную сеть, коммунальную инфраструктуру, объекты социального назначения, жилье и многое другое. Также будут выданы сертификаты на восстановление домов.