Жители Курской области смогут оформить льготную ипотеку под 2%

Ранее, в декабре 2024 года, президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что все объекты, жилье и инфраструктура в Курской области будут восстановлены. Он пообещал, что специалисты починят дорожную сеть, коммунальную инфраструктуру, объекты социального назначения, жилье и многое другое. Также будут выданы сертификаты на восстановление домов.