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Жители Курской области смогут оформить льготную ипотеку под 2%

Жители Курской области, чье жилье признано непригодным для проживания, утрачено или повреждено, могут оформить льготную ипотеку по ставке до 2% годовых в рамках программы «Льготная ипотека на территории новых субъектов Российской Федерации». Об этом 25 февраля сообщили на сайте Минфина.

Источник: РИА "Новости"

«Программа действует до 31 декабря 2026 года», — говорится в сообщении.

Такой ипотечный кредит можно получить на строительство индивидуального жилого дома, покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке. Кроме того, до этой даты продлевается аналогичная льготная ипотечная программа для жителей Белгородской области, чье жилье также оказалось непригодным для проживания.

Ранее, в декабре 2024 года, президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что все объекты, жилье и инфраструктура в Курской области будут восстановлены. Он пообещал, что специалисты починят дорожную сеть, коммунальную инфраструктуру, объекты социального назначения, жилье и многое другое. Также будут выданы сертификаты на восстановление домов.