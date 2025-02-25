Время медлить: ожидаемая инфляция сократилась впервые с сентября

В феврале инфляционные ожидания населения в России снизились с 14 до 13,7%. На первый взгляд, небольшое сокращение, но оно стало первым с сентября 2024 года. Вкупе с некоторыми данными о замедлении реальной недельной инфляции это может быть первым сигналом о стабилизации роста цен, а значит, и чаемого многими смягчения монетарной политики. Эксперты, опрошенные «Известиями», впрочем, считают, что делать такие далеко идущие выводы пока рано.
Впервые за полгода.
Согласно опросу «инФОМ», сделанному по заказу ЦБ, инфляционные ожидания росли на протяжении пяти месяцев подряд. В феврале впервые за это время была сделана пауза. Отметим, что это всего второй случай снижения ожиданий за последний год.
Картина в целом выглядит чуть менее однозначно. Довольно тревожной тенденцией в феврале стало увеличение доли людей, у которых нет сбережений. По сравнению с январем их процент подрос с 56 до 64 по причинам, которые пока понять сложно. При этом для этой категории населения ожидаемая инфляция (которая обычно выше, что связано с тем, что потребительская корзина более бедных слоев населения часто дорожает быстрее) упала всего на 0,2 процентного пункта, тогда как у обладающих сбережениями — сразу на 1,3 процентного пункта.
Еще более тревожным наблюдением стал тот факт, что наблюдаемая инфляция у граждан, которые не располагают деньгами на счетах или «под матрасом», продолжила расти, тогда как у владельцев запаса — резко снизилась. Это расхождение вкупе с ростом доли не обладающих сбережениями может привести к росту ожиданий в ближайшем будущем.
Зачем нужны инфляционные ожидания.
Почему вообще измерение инфляционных ожиданий так важно? Дело в том, что экономика действует в человеческом обществе, а оценка людьми будущего может напрямую влиять на настоящее. Так считал, в частности, авторитетный экономист второй половины XX века Роберт Лукас, который в целом сформулировал теорию рациональных ожиданий. Если объяснять влияние ожиданий самым простым образом, то ядро современных представлений состоит в том, что рассчитывающие на высокую инфляцию будут активнее тратить деньги, увеличивая совокупный спрос. С 1980-х годов инфляцию начали таргетировать, используя не в последнюю очередь и индикатор инфляционных ожиданий. Многие страны добились достаточно серьезных успехов на этом поприще, да и в России до пандемии 2020 года инфляцию удалось привести к долгосрочному целевому показателю в 4%.
Справедливости ради, не все ученые согласны с тем, что инфляционные ожидания играют решающую роль в изменении цен. Скажем, в исследовании экономистов Федеральной резервной системы США от 2021 года отмечается, что такие представления не имеют ни теоретического, ни эмпирического базиса. Так, поведение компаний, повышающих цены, в первую очередь основано на росте реальных издержек. Однако подобные мнения всё же на сегодняшний день не являются мейнстримными.
«Первая ласточка весну не делает».
Насколько по нынешнему изменению можно судить о переломе в восприятии населением роста цен и, соответственно, об инфляционной стабилизации? Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах считает, что «первая ласточка весну не делает».
— Первое снижение это хороший знак, но оно не гарантирует, что лед тронулся. Инфляционные ожидания пока слишком высоки, сильно зависят от волатильного валютного рынка и новостного фона. Нужен хотя бы квартал снижения, чтобы стало понятно, что это не случайный выброс, а тренд, — считает он.
Как отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, для ЦБ ожидания являются важнейшим показателем, которым банк руководствуется в своей макроэкономической политике.
— По мнению регулятора, высокие инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции. А при высоких и незаякоренных ожиданиях любой временный шок предложения приводит к проинфляционному поведению экономических агентов. Зампред ЦБ Алексей Заботкин сказал, что «снижение ставки Банка России без синхронного снижения инфляционных ожиданий всех экономических агентов крайне маловероятно», — отметила собеседница «Известий».
Очевидно, что нормализация геополитической ситуации вызывает позитивные ожидания в целом и в части роста цен, указал директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. Однако, по его словам, стоит помнить, что на инфляцию оказывают давление и другие факторы. Сохраняется, в частности, высокий уровень расходов бюджета, создающий его дефицит, не вполне сбалансированы существующий спрос и предложение по целому ряду товаров и многое другое.
Поговорим о ставке в апреле.
Сейчас мы видим, что немного замедляется и реальная инфляция. Скажем, в последнюю неделю она составила 0,16%. Это всё еще много, но уже существенно меньше угрожающих цифр в начале года, когда недельный рост цен достигал 0,35%. Годовая инфляция приближается к 10%, однако здесь свою роль играет эффект базы. Может ли замедление реальной инфляции и инфляционных ожиданий одновременно привести к снижению ключевой ставки ЦБ?
По словам директора «S+Консалтинг» Евгения Романенко, говорить о возможности изменения регулятором денежно-кредитной политики пока преждевременно:
— На последнем заседании Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%, при этом прогноз уровня инфляции Банка России на 2025 год вырос с 4−5 до 7−8%. Повышение прогноза инфляции стало ответом на сочетание нескольких макроэкономических факторов, среди которых рост внутреннего спроса, внешнеэкономические риски.
Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров отмечает, что снижение ожиданий должно быть устойчивым и более выраженным, чтобы ЦБ принял решение на снижение ключевой ставки.
— Инфляция также остается высокой. Сейчас мы видим сезонное замедление цен после традиционного роста цен в январе. В годовом выражении инфляция остается около 10%. В сезонно сглаженном варианте картина такая же — двузначные темпы роста, говорить о снижении рано, — уверен эксперт.
В свою очередь, Антон Табах заметил, что прогнозы по инфляции только что повысились, инерция высока, а увеличение тарифов ЖКХ ускорит рост цен.
— О снижении ставки пока даже говорить странно. Можно спорить о том, когда смягчит риторику Центробанк, но и это произойдет точно не раньше апреля, — полагает он.
По словам Ольги Беленькой, если тенденции укрепления рубля, замедления роста цен и снижения инфляционных ожиданий окажутся устойчивыми, они могут приблизить момент начала снижения ключевой ставки.
— Однако не стоит ждать этого на ближайшем (мартовском) заседании. На нем, как следует из сигнала ЦБ и заявления Эльвиры Набиуллиной, будет решаться вопрос о сохранении или повышении ключевой ставки. Последние данные, на наш взгляд, — в пользу вывода, что достигнутого уровня жесткости может быть достаточно, то есть дальнейшее повышение ставки не требуется. Но для перехода к снижению должно пройти больше времени, чтобы ЦБ убедился в устойчивости тренда на сокращение перегрева в экономике и замедлении инфляции, — отметила эксперт.
По оценкам аналитика, мягкий сценарий ЦБ предполагает возможность начала снижения ключевой ставки уже с апрельского заседания с выходом к 16% к концу года.
— Жесткий сценарий не исключает возможность ее временного повышения до 23% с завершением года на текущем уровне. Мы пока сохраняем ожидания пика ставки на текущем уровне, считаем возможным начало снижения ставки с июня-июля (самый ранний возможный срок — апрель) с выходом на 17−18% к концу года, — заключила Беленькая.