Время медлить: ожидаемая инфляция сократилась впервые с сентября

Картина в целом выглядит чуть менее однозначно. Довольно тревожной тенденцией в феврале стало увеличение доли людей, у которых нет сбережений. По сравнению с январем их процент подрос с 56 до 64 по причинам, которые пока понять сложно. При этом для этой категории населения ожидаемая инфляция (которая обычно выше, что связано с тем, что потребительская корзина более бедных слоев населения часто дорожает быстрее) упала всего на 0,2 процентного пункта, тогда как у обладающих сбережениями — сразу на 1,3 процентного пункта.