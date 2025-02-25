В ВТБ оценили реакцию ключевой ставки на возможное снятие санкций

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее воздержалась от оценки влияния возможного урегулирования конфликта на Украине на процессы в российской экономике, на инфляцию и ключевую ставку. «В базовом сценарии у нас нет этого фактора. Пока, мне кажется, это преждевременно — включать в сценарий, тем более в базовый. Все будет зависеть от развития ситуации. Сейчас просчитать точно влияние на экономику, инфляцию мне кажется маловозможным», — сказала она. Набиуллина также подчеркнула, что не хочет «на эту тему совершенно спекулировать».