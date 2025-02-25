В спокойном режиме

После решения СПБ Биржи запустить торги в выходные, Московская биржа (MOEX 234,3 ₽, +0,01%) также объявила о запуске торгов в выходные дни с 1 марта. Торги будут проходить в экспериментальном режиме с возможностью поэтапного подключения участников по мере их готовности. На начальном этапе доступны будут только наиболее ликвидные акции. Чтобы снизить риски волатильности и обеспечить ликвидность, ценовые границы сузят: допустимое изменение цены ограничат 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня. Это решение может способствовать повышению комиссионного дохода биржи за счёт увеличения торговой активности в выходные.