В России сократится число действующих банков

В России, как указывает ЦБ по состоянию на 1 января, 314 действующих банков (218 банков с универсальной лицензией, 96 — с базовой) и 39 небанковских кредитных организаций.
«Мы ожидаем, что сокращение числа банков продолжится темпами 2024 года, прежде всего, за счет уже запущенных M&A сделок (сделки по слиянию и поглощению компаний — ред.), а также прекращения регулятором деятельности недобросовестных участников. В результате, к концу году 2025-го в списке действующих кредитных организаций останется меньше 300 штук», — отмечается в материалах.
«Эксперт РА» отмечает, что в 2024 году российский рынок покинули 12 кредитных организаций, половина из которых была присоединена к материнским структурам. Другая половина лишилась лицензий — с начала прошлого года Банк России возобновил приостановленный ранее механизм отзыва лицензий за несоблюдение отдельных норм банковского законодательства.
«При этом потенциал дальнейшей консолидации остается еще более значительным. В условиях усиления регуляторных требований и конкуренции со стороны крупнейших игроков банкам без выраженной бизнес-модели и устойчивой клиентской базы будет сложно сохранять рентабельность после снижения ключевой ставки, что приведет к их постепенному уходу с рынка… Ожидается, что в ближайшие годы часть банков за пределами топ-100, не относящихся к крупным финансовым или промышленным группам, будут поглощены более крупным кредитным организациям», — полагают эксперты.
Также они добавляют, что базовый сценарий агентства предполагает сохранение действующих внешних экономических ограничений против организаций реального и финансового секторов, а также поддержание среднегодового курса валюты на уровне 98 рублей за доллар с возможными периодами повышенной волатильности внутри года.