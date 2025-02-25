В Минэнерго оценили запасы бензина и дизтоплива в России

«Для формирования и подготовки определенного запаса в преддверии плановых ремонтных работ на НПЗ на данный момент уже сформированы достаточные объемы топлива: по бензину — около 2 миллионов тонн, что примерно на 3% выше, чем на начало года, по дизельному топливу — около 3,3 миллиона тонн, что на 2% выше, чем на начало года», — сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации.