«Для формирования и подготовки определенного запаса в преддверии плановых ремонтных работ на НПЗ на данный момент уже сформированы достаточные объемы топлива: по бензину — около 2 миллионов тонн, что примерно на 3% выше, чем на начало года, по дизельному топливу — около 3,3 миллиона тонн, что на 2% выше, чем на начало года», — сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации.
В Минэнерго оценили запасы бензина и дизтоплива в России
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские нефтяники нарастили запасы бензина на 3% по сравнению с началом года, до 2 миллионов тонн, дизельного топлива — на 2%, до 3,3 миллиона тонн, заявил замдиректора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Роман Кабаков.