Россия выделит кредит на строительство железной дороги в Иране

МТК «Север-Юг» — мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута «Север-Юг» — Решт — Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.