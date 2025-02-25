Россия выделит кредит на строительство железной дороги в Иране

ТЕГЕРАН, 25 фев — РИА Новости. Российский экспортный кредит будет выделен на строительство железной дороги Решт-Астара в Иране в рамках международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он добавил, что иранская сторона предпринимает необходимые шаги перед началом строительства этой железнодорожной ветки.
«Рассчитываем, что в самое ближайшее время строительство начнется. Для этой цели будет предоставлен российский экспортный кредит. Участок Решт-Астара позволит сделать очень важный шаг, поскольку является частью, необходимой для полноценного запуска международного транспортного коридора “Север-Юг”, — сказал Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
Ранее в феврале посол России в Иране Алексей Дедов заявил РИА Новости, что основная задача по проекту создания международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг» в 2025 году — выкуп или отчуждение земель под строительство участка железной дороги между городами Решт и Астара северо-западной иранской провинции Гилян.
МТК «Север-Юг» — мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута «Север-Юг» — Решт — Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.