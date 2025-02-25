Росреестр предупредил о новом виде мошенничества

При этом сам факт рассылки ссылок является одним из признаков, что на связь вышел мошенник. «Сотрудник Росреестра никогда не будет писать вам через мессенджер и тем более направлять какие-либо ссылки на оплату. Ведомство не осуществляет никаких автоматических рассылок в социальных сетях», — приводятся в сообщении слова заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Евгения Дмитриева.