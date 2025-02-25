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Росреестр предупредил о новом виде мошенничества

Злоумышленники присылают ссылку якобы на оплату госпошлины за учетно-регистрационные действия с недвижимостью. Их реальная цель — кража личных данных и другие варианты мошенничества.

Источник: Freepik

Росреестр по Москве выявил новый вид мошенничества, при котором злоумышленники связываются с россиянами в мессенджерах или соцсетях и представляются сотрудниками регистрирующих органов. Такие обращения могут получить даже те, кто за госуслугами в Росреестр не обращался, говорится в поступившем в редакцию сообщении ведомства.

Представляясь сотрудниками Росреестра, мошенники предлагают в режиме онлайн оплатить госпошлину за некие учетно-регистрационные действия с недвижимостью. Для этого они присылают ссылку, перейдя по которой есть риск передать злоумышленникам свои личные данные или заразить устройство вредоносным ПО, говорится в сообщении.

При этом сам факт рассылки ссылок является одним из признаков, что на связь вышел мошенник. «Сотрудник Росреестра никогда не будет писать вам через мессенджер и тем более направлять какие-либо ссылки на оплату. Ведомство не осуществляет никаких автоматических рассылок в социальных сетях», — приводятся в сообщении слова заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Евгения Дмитриева.

Также признаками мошенничества, как уточняют в ведомстве, являются:

  • просьба предоставить личные данные;
  • принуждение перейти на связь «по защищенном каналу данных»;
  • сообщение о необходимости совершить действия в срочном и секретном порядке.

Росреестр рекомендует не отвечать на подобные сообщения и блокировать фиктивных сотрудников учетного ведомства.

В конце прошлого года эксперты назвали самые распространенные виды мошенничества с дарением недвижимости. По их данным, чаще всего мошеннические договоры дарения оформляются от лица уже умерших собственников.