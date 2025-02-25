Росреестр предупредил о новом виде мошенничества

Росреестр по Москве выявил новый вид мошенничества, при котором злоумышленники связываются с россиянами в мессенджерах или соцсетях и представляются сотрудниками регистрирующих органов. Такие обращения могут получить даже те, кто за госуслугами в Росреестр не обращался, говорится в поступившем в редакцию сообщении ведомства.
Представляясь сотрудниками Росреестра, мошенники предлагают в режиме онлайн оплатить госпошлину за некие учетно-регистрационные действия с недвижимостью. Для этого они присылают ссылку, перейдя по которой есть риск передать злоумышленникам свои личные данные или заразить устройство вредоносным ПО, говорится в сообщении.
При этом сам факт рассылки ссылок является одним из признаков, что на связь вышел мошенник. «Сотрудник Росреестра никогда не будет писать вам через мессенджер и тем более направлять какие-либо ссылки на оплату. Ведомство не осуществляет никаких автоматических рассылок в социальных сетях», — приводятся в сообщении слова заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Евгения Дмитриева.
Также признаками мошенничества, как уточняют в ведомстве, являются:
- просьба предоставить личные данные;
- принуждение перейти на связь «по защищенном каналу данных»;
- сообщение о необходимости совершить действия в срочном и секретном порядке.
Росреестр рекомендует не отвечать на подобные сообщения и блокировать фиктивных сотрудников учетного ведомства.
В конце прошлого года эксперты назвали самые распространенные виды мошенничества с дарением недвижимости. По их данным, чаще всего мошеннические договоры дарения оформляются от лица уже умерших собственников.