Путин оценил перспективы работы алюминиевых компаний США в России

«Если их компании американские будут работать у нас, то это тоже выгода, и немалая, потому что и компании будут зарабатывать прилично, и соответствующие объемы алюминия будут поступать на внутренний рынок по абсолютно приемлемым рыночным ценам», — сказал Путин автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.