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Путин оценил перспективы работы алюминиевых компаний США в России

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Если американские алюминиевые компании будут работать в России, это будет выгодно обеим сторонам, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«Если их компании американские будут работать у нас, то это тоже выгода, и немалая, потому что и компании будут зарабатывать прилично, и соответствующие объемы алюминия будут поступать на внутренний рынок по абсолютно приемлемым рыночным ценам», — сказал Путин автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.