Продажи Tesla в Европе упали на 45% после заявлений Маска

Так, в начале февраля Маск заявил, что ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является «единственной надеждой» страны. Незадолго до этого канцлер Германии Олаф Шольц назвал действия Маска отвратительными. «Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией. И именно поэтому я так взбешен, что Илон Маск выступает за крайне правых, а также не реагирует должным образом на убийство немцами в прошлом стольких евреев и других людей в Европе», — сказал канцлер.