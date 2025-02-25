Процентный расход: каждый второй крупный банк снизил ставки по вкладам

Половина из 20 крупнейших банков снизили ставки по вкладам на неделе после заседания ЦБ по ключевой, выяснили «Известия». Среди них — «Сбер», МКБ, Газпромбанк. К концу февраля средняя доходность по депозитам упала ниже уровня ключевой (до 20,8%). Это значит, что рынок больше не ожидает ужесточения политики ЦБ. Конкуренция за вкладчиков завершается, но участники рынка не будут резко снижать ставки. Депозиты останутся привлекательным и надежным инструментом для инвестиций, и вряд ли произойдет значительный отток средств из финансовых организаций. Почему это значит, что замораживать деньги на вкладах не будут, и стоит ли отдавать сбережения в банки надолго — в материале «Известий».
Ставки по вкладам в банках для физлиц.
После 14 февраля, когда ЦБ решил сохранить ключевую на уровне 21%, доходность по депозитам снизили 10 банков из топ-20, сообщили «Известиям» в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги». По его данным, ставки по вкладам на сроках от трех до 12 месяцев сократились в среднем на 0,3%.
Сильнее всего упала доходность по годовым депозитам — почти на 0,5 п.п. в восьми банках, отметили в «Финуслугах». Она опустилась до 20,8% и стала ниже уровня ключевой. Более выгодные ставки всё еще гарантируют сбережения на шесть месяцев — немного выше 21%.
При этом за весь февраль ставки по вкладам упали в 15 банках из топ-20, дополнили в «Финуслугах», то есть кто-то принял такое решение еще до заседания ЦБ. В частности, по данным «Известий», доходности снизили «Альфа», Газпромбанк, МКБ, банк «Дом.РФ». Кроме того, с 22 февраля «Сбер» уменьшил ставки по вкладам на 0,5 п.п., уточнили «Известиям» в пресс-службе финансовой организации.
Банки не рассчитывают на рост ключевой ставки и больше не закладывают этот сценарий в стоимость своих продуктов, заключил директор департамента розничного бизнеса Цифра Банка Юрий Эйдинов. По его словам, именно поэтому они приступили к плавному снижению привлекательности сберегательных продуктов.
Пик ставок по банковским вкладам в России пройден, уверен аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Конечно, ЦБ повысил прогноз по средней ключевой на 2025 год вплоть до диапазона 19−22% — это говорит о риске, что показатель могут еще увеличить. Но участники рынка считают, что ЦБ все-таки не пойдет на такие меры, отметил экономист Андрей Бархота.
При этом ставки по вкладам, скорее всего, продолжат снижаться. Так, представитель ПСБ сообщил «Известиям» о планах организации уменьшить доходность своих продуктов для физлиц в марте. Редакция направила запросы и в другие кредитные организации.
В норме — ставки по депозитам на 0,25−1,25 п.п. ниже ключевой, поэтому потенциал для их дальнейшего уменьшения сохраняется, отметил Андрей Бархота. Также банки могут снизить число маркетинговых акций. Всё это значит, что финансовые организации перестают бороться за клиентов с помощью выгодных предложений.
Почему раньше ставки по вкладам были выше.
Еще в конце 2024-го ставки по вкладам росли опережающими темпами, напомнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Тогда их средний уровень достигал 22%, то есть превышал ключевую. Однако встречались и предложения с доходностью 25% годовых. Это необычная для рынка ситуация. Она сложилась не только из-за ожиданий дальнейшего ужесточения политики ЦБ, но и из-за повышенной конкуренции.
В банке «Новиком» отметили, что она всё еще сохраняется. Но представитель Совкомбанка, наоборот, заявил о возвращении доходности депозитов к нормальному уровню.
Многим игрокам срочно потребовалась ликвидность в виде вкладов после отмены с конца прошлого года послаблений от ЦБ по части нормативов, действовавших с момента масштабного ввода санкций, уточнили в «Эксперт РА».
Помимо того, конкуренцию в прошлом году подстегнула отмена комиссий при переводе средств по системе быстрых платежей (СБП) между счетами клиента в пределах 30 млн рублей с 2024-го. Если раньше от перехода в другой банк человека сдерживала угроза дополнительных трат на переводы, то сейчас он без проблем может перечислить свои деньги в организацию, предлагающую наиболее выгодные условия.
Дальнейшая динамика ставок по вкладам будет полностью определяться движением ключевой ставки — все другие факторы уже заложены в стоимость продуктов, отметил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.
Когда упадут ставки по вкладам.
С началом цикла снижения ключевой ставки проценты по вкладам начнут уменьшаться гораздо быстрее, отметил глава управления сберегательных и трансакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов. По его словам, россиянам стоит успеть воспользоваться продуктами с высокой доходностью уже сейчас, чтобы зафиксировать ее на сроке в полгода-год.
Условия для начала смягчения политики ЦБ могут сложиться примерно в середине 2025-го, отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. А доходность вкладов пойдет вниз несколько раньше — уже в начале лета.
Однако депозиты в любом случае будут гарантированно давать высокую доходность не только в 2025-м, но и большую часть 2026-го — даже при условии снижения ключевой, отметил Юрий Эйдинов из Цифра Банка. Ставки по ним будут высокими еще очень долго, согласились и в «Финаме».
Это значит, что людям всё еще будет выгодно сберегать деньги даже при снижении ключевой. Резкого оттока средств из кредитных организаций не будет, что не вызовет нового витка инфляции, которым грозили некоторые экономисты. Это еще раз подтверждает, что никаких предпосылок для заморозки вкладов нет. Впрочем, глава ЦБ не раз отмечала, что у регулятора в принципе нет полномочий на такие действия.
Также стоит помнить, что ставки по социальным вкладам субсидируются государством, напомнил Владимир Чернов. Этот инструмент гарантирует доходность 30% годовых для сумм до 50 тыс. рублей для малоимущих граждан и семей с доходом ниже прожиточного минимума. Из крупных банков такие депозиты запустил ПСБ, но другие игроки обязаны внедрить их до 1 июля 2025 года.
Куда еще вложить средства в 2025-м.
Помимо того, в условиях жесткой политики ЦБ привлекательность сохранят инвестфонды денежного рынка — они зарабатывают на предоставлении валюты (в основном рублей и юаней) крупным компаниям в долг по ставкам, близким к ключевой, добавили в Цифра Банке.
Еще один выгодный сейчас инструмент — облигации с фиксированной доходностью.
Помимо того, во второй половине 2025-го также может вырасти привлекательность рынка акций, добавили в Цифра Банке. Если геополитическая ситуация улучшится и переговоры об окончании украинского конфликта будут идти успешно, стоимость бумаг российских компаний может начать активно расти.