Процентный расход: каждый второй крупный банк снизил ставки по вкладам

Половина из 20 крупнейших банков снизили ставки по вкладам на неделе после заседания ЦБ по ключевой, выяснили «Известия». Среди них — «Сбер», МКБ, Газпромбанк. К концу февраля средняя доходность по депозитам упала ниже уровня ключевой (до 20,8%). Это значит, что рынок больше не ожидает ужесточения политики ЦБ. Конкуренция за вкладчиков завершается, но участники рынка не будут резко снижать ставки. Депозиты останутся привлекательным и надежным инструментом для инвестиций, и вряд ли произойдет значительный отток средств из финансовых организаций. Почему это значит, что замораживать деньги на вкладах не будут, и стоит ли отдавать сбережения в банки надолго — в материале «Известий».