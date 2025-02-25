Названы наиболее востребованные офисные специалисты в России

Замыкают тройку лидеров финансовые консультанты. Число вакансий для них за год увеличилось в 2,3 раза (+130%). Эти специалисты помогают частным клиентам и бизнесу эффективно управлять финансами, разрабатывать инвестиционные стратегии и грамотно планировать бюджет. Для начинающих кандидатов без опыта средняя зарплата в объявлениях составила 42 012 рублей в месяц. При этом, финансовым специалистам с опытом работы от 1 года компании предлагают зарплату порядка 70−100 тыс. рублей, а кандидатам со стажем от 3 до 6 лет — от 140 тыс. рублей в месяц.