Названы наиболее востребованные офисные специалисты в России

Соискателям с опытом работы от 1 года могут предлагать от 80 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц, кандидатам от трех до шести лет опыта — от 150 тыс. до 250 тыс. рублей.
«Сегодня российским компаниям важно не только сохранять, но и наращивать клиентскую базу, осваивать новые рынки и искать нестандартные подходы к росту предприятий. Именно поэтому спрос на менеджеров по развитию бизнеса продолжает активно расти», — объяснил директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.
Вторую строчку по темпам роста числа вакансий заняли фотографы — спрос на этих специалистов в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го увеличился в 2,3 раза (+134%). Средний уровень дохода составил 78 654 рублей в месяц. Аналитики уточнили, что всплеск интереса к профессии может быть связан с активным развитием digital-индустрии, где качественный визуальный контент стал незаменимым инструментом продвижения.
Замыкают тройку лидеров финансовые консультанты. Число вакансий для них за год увеличилось в 2,3 раза (+130%). Эти специалисты помогают частным клиентам и бизнесу эффективно управлять финансами, разрабатывать инвестиционные стратегии и грамотно планировать бюджет. Для начинающих кандидатов без опыта средняя зарплата в объявлениях составила 42 012 рублей в месяц. При этом, финансовым специалистам с опытом работы от 1 года компании предлагают зарплату порядка 70−100 тыс. рублей, а кандидатам со стажем от 3 до 6 лет — от 140 тыс. рублей в месяц.
Ранее, 15 января, сообщалось, что каждый третий опрошенный россиянин (28%) запланировал сменить место работы в 2025 году. Об этом говорилось в результатах исследования Русской школы управления. Среди наиболее частых причин такого решения названы низкая зарплата (так ответили 47% опрошенных), отсутствие возможностей для профессионального роста (45%), отсутствие карьерных перспектив (39%).